Emídio Sousa diz ser “absolutamente contra” regionalização

Presidente da Câmara da Feira defende “uma verdadeira política de descentralização”

O Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, manifestou-se hoje “absolutamente contra” a criação de regiões administrativas em Portugal, defendendo, em alternativa, uma “verdadeira política de descentralização”. A propósito das conclusões do estudo da Comissão Independente para a Descentralização revelado na passada quarta-feira, Emídio Sousa disse não ver qualquer vantagem na criação das regiões, considerando que isso só irá “criar mais Estado, mais cargos políticos e mais despesas”.

“O verdadeiro problema do país não está na necessidade de uma nova estrutura de decisão pública, está numa verdadeira política de descentralização que é preciso ter”, afirmou. O autarca do PSD defende um municipalismo “mais forte, com receitas e competências próprias”, lembrando que a tradição em Portugal é municipalista, e adianta que nas matérias em que seja necessária uma dimensão supramunicipal, “os municípios podem articular-se para criar essas situações”.

A Comissão Independente para a Descentralização defende a criação de regiões administrativas em Portugal, para o que prevê a realização de um novo referendo, segundo um relatório entregue na terça-feira na Assembleia da República, mas o presidente da Câmara da Feira diz ter “muitas reservas a essa nova prioridade política e a um novo referendo”. “Parece que neste país, quando o povo não responde aquilo que os políticos querem, tem de se repetir a pergunta até eles dizerem que sim”, assinalou o autarca social-democrata.

