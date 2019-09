Emídio Sousa nega “categoricamente” o envolvimento em viagem à Turquia

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, nega o envolvimento numa viagem a Istambul (Turquia), com todas as despesas pagas, a convite da entidade informática ANO. O edil viu o seu nome por entre os quinze autarcas de Câmaras Municipais do PS e do PSD a serem investigados pelo Ministério Público, e que já levou à acusação do Presidente e do Vice-Presidente da Câmara de Penamacor. O MP acusou do crime de recebimento indevido de vantagem António Luís Beites e Manuel Joaquim Robalo, “dois dos convidados que integraram a comitiva” que, entre 18 e 21 de abril de 2015, “viajou a Istambul de forma gratuita”, com as despesas “totalmente suportadas” pela ‘Ano – Sistemas de Informação e Serviços’, quando “decorriam negociações com alguns dos municípios convidados, com vista à venda/aquisição” de produtos de software que a empresa de informática comercializava, “particularmente com o município de Penamacor”.

Emídio Sousa acusa o Jornal Público de proceder com a publicação “de notícias falsas”, deixando a certeza de que “nem o Presidente da Câmara, nem qualquer vereador ou dirigente” terá participado na dita viagem. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira não nega que o Município alberga “um contrato minimalista” celebrado com a dita empresa, há já alguns anos, já que se torna “obrigatório, por causa da contratação pública”. O edil irá ainda remeter uma nota para o Jornal Público, pedindo que “desminta” a informação avançada. “Aliás, eu não fui acusado de nada, nem o Ministério Público me acusou de nada, há aqui qualquer coisa que não bate certo” – reitera.