Emídio Sousa promete “baixar o IMI” ainda neste mandato

A discussão sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) foi um dos temas que regressou à Reunião de Câmara, que se realizou na última semana. Emídio Sousa propôs manter a taxa nos 0,4% nos prédios urbanos, sendo que Canedo mantém os 30% negociados.

O vereador socialista, Délio Carquejo, propôs uma diminuição para 0,35% nos prédios urbanos, e também nos edifícios degradados que sofressem obras de conservação fossem isentos de IMI por cinco anos para arrendamento a custos controlados. O vereador José Manuel Oliveira questionou os vereadores da oposição sobre quanto é que esta diminuição implica no orçamento.

Emídio Sousa avisou que a Câmara da Feira tem necessidade desse investimento. “O meu compromisso é baixar o IMI ainda durante este mandato, quando tivermos condições para isso”. Após a declaração de voto socialista, o presidente da Câmara também fez uma declaração de voto onde defendeu a importância de “continuar a ter boas contas”. A participação no imposto sobre rendimento das pessoas motivou nova proposta dos vereadores socialistas. “Propomos os 2,5% do IRS porque permitirá que as pessoas possam ser ajudadas, as famílias mais afectadas com salários reduzidos, com aumentos que se preveem de água e saneamentos e que a Feira passe a ser município amigo das famílias”. O presidente da Câmara defendeu que “uma redução de 50% favoreceria quem tem mais rendimento”, opinião corroborada pela vereadora Helena Portela. “Não tenho engenharia financeira para diminuir a receita e aumentar a despesa” – avisou o presidente da Câmara.

