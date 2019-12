Emídio Sousa reeleito presidente da concelhia do PSD-Feira

Emídio Sousa, atual Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, foi reeleito, no passado dia 7 de dezembro, como presidente da comissão política concelhia do PSD de Santa Maria da Feira para mais um mandato.



A única lista apresentada a sufrágio obteve 92% dos votos a favor com uma percentagem de 8% de votos brancos e nulos. Emídio Sousa pretende apostar “na continuidade de um trabalho que tem dado frutos” e, exemplo disso, refere “o facto de não ter surgido nenhuma candidatura opositora”.