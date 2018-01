Emídio Sousa vai reunir com a administração dos CTT

O presidente da Câmara Municipal anunciou que vai reunir com a administração dos CTT

juntamente com o presidente da Junta de Freguesia de Paços de Brandão, Firmino Costa. Em

causa está o fecho do posto de atendimento dos correios da freguesia anunciado pelos CTT.

Foi o vereador socialista, Délio Carquejo, quem levou a preocupação à primeira reunião de

Câmara do ano, a 3 de Janeiro. “Está adiantada a morte do posto de atendimento dos CTT,

este é mais um encerramento de um serviço público em Paços de Brandão” – avisou.

O vereador socialista adiantou que se tem “assistido à defesa da escola pública por parte dos

deputados que nos representam na Assembleia da República e gostaríamos que fosse o

momento de afirmar os nossos serviços públicos” – adiantou.

O presidente da Câmara mostrou a mesma preocupação, mas pede contenção: “não fomos

informados antecipadamente desta decisão dos CTT, soube pela comunicação social. Vamos

reunir, eu e o presidente da Junta de freguesia com a administração dos CTT e acho prematuro

tomar uma posição, antes deste encontro” – garantiu.

Délio Carquejo voltou a referir que Paços de Brandão “é uma vila de referência e está a olhos

vistos o desaparecimento dos serviços, fica despida de qualquer serviço e isso é que

preocupa”. “Estamos todos de acordo” – resumiu Emídio Sousa, para alertar para a evolução

dos serviços, “a carta foi substituída pelo email, é a evolução, é como os bancos, porque é um

novo mundo”. “O problema é que estamos a falar do nosso território” – argumentou o

socialista. “No nosso território estamos tão bem preparados como os outros” – concluiu o

presidente da Câmara.

