Emídio Sousa é vice-presidente do Conselho Metropolitano do Porto

No dia 3 de Novembro o Conselho Metropolitano do Porto elegeu o seu novo presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, autarca de Gaia, e os vice-presidentes, Margarida Belém, presidente da Câmara de Arouca, e Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. O autarca da Feira foi o último presidente do Conselho Metropolitano do Porto, e já se tinha mostrado disponível para uma das vice-presidências, para acompanhar os processos iniciados na sua liderança. À saída da reunião, Eduardo Vítor Rodrigues realçou o espírito de união reforçado na AMP e vontade de trabalhar “de forma leal, mas reivindicativa”. A mobilidade, os fundos comunitários e o processo de descentralização, foram destacadas como as grandes áreas de actuação do Conselho Metropolitano. Eduardo Vítor Rodrigues salientou ainda que a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP), os transportes e a mobilidade em todos os municípios, são questões fundamentais da estratégia da AMP.