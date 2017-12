Falha de luz no Marcolino Castro e “aproveitamento político” de Sanguedo

António Bastos , vereador socialista, começou por apontar a falha de luz registada no jogo entre Feirense e Belenenses, a 16 de Dezembro, colocando a responsabilidade sobre “as infraestruturas que a cidade possui” e na EDP.

Na opinião do vereador, “as infraestruturas não são compatíveis com a cidade de primeiro mundo que é Santa Maria da Feira”. “Temos de exigir à EDP mais capacidade de fornecimento de energia no centro da cidade. O Feirense vai ter de responder às instituições desportivas sobre o assunto e vai-nos pedir responsabilidades também”- afirmou. Já Emídio Sousa discordou dos argumentos trazidos pelo vereador socialista. “A falha no Marcolino Castro não é da responsabilidade da Câmara Municipal, e não é de todo uma situação recorrente ou comum. Hoje, Santa Maria da Feira não tem problemas de falha de energia, e temos uma sub-estação construída no Cavaco para ressalvar isso”- afirmou o presidente da Câmara.

