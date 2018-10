Fiães: Ata gera discórdia na Assembleia de Freguesia

No passado dia 28 de setembro, ocorreu a sessão ordinária da assembleia de freguesia de Fiães com uma ordem de trabalhos reduzida. No período anterior à ordem do dia, foram vários os assuntos abordados,, como a situação dos trabalhadores da PIETEC, o adiamento nas intervenções de melhoria de acessos e circulação rodoviária na zona industrial Monte Grande/Ferradal, a aplicação de herbicida com glifosato sem aviso à população e ainda o voto de pesar pelo falecimento do vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, José Manuel Oliveira. O PS apresentou “um voto de louvor à Associação Juventude de Fiães pelo seu 15º aniversário, apesar das várias dificuldades que se deparam todos os anos continuam a Elevar Fiães”.

