Floresta mais vigiada com aumento de verbas para Bombeiros

Emídio Sousa anunciou ainda o “aumento de transferências” de verbas para os Bombeiros, motivado pelas “alterações climáticas” e com o intuito de “permitir a vigilância móvel da floresta entre os meses de Maio e Outubro”. Cada corporação recebe 96 mil euros por ano, e para além do aumento do tempo de vigilância, aumentam-se igualmente os recursos humanos disponíveis, passando “de dois vigilantes, a três”. A delegação de Sanguedo da Cruz Vermelha também viu o aumento do seu subsídio ser aprovado de forma unânime.