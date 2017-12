Jantar de Natal do PS de Lourosa junta mais de 60 pessoas

No dia 16 de Dezembro, o PS de Lourosa, realizou o seu 4º jantar anual com o objectivo de promover o convívio entre a comunidade socialista da freguesia e de premiar alguns militantes. Na cerimónia foram premiados dois militantes que representam o grupo dos militantes mais antigos em Lourosa e os mais idosos do grupo. A Srª. Fátima, na qualidade de militante mais antiga e o Sr. Fernando Almeida como o mais idoso. O evento contou com a presença do Presidente da Concelhia, Henrique Ferreira, para além dos muitos militantes e simpatizantes, ultrapassando as 60 pessoas. O PS de Lourosa considerou o evento “um sucesso”, em comunicado, sublinhando “as iniciativas que a secção vem proporcionando aos seus militantes e simpatizantes, demonstrando que o crescimento da família socialista em Lourosa se deve a um trabalho de base que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos”.