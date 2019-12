Juventude Socialista de Santa Maria da Feira elege novos órgãos

Job Silva sucede a Cristiano Marinheiro na liderança

Decorridas as eleições para a Juventude Socialista de Santa Maria da Feira, procedeu-se à realização, na sede concelhia do Partido Socialista, da primeira Comissão Política Concelhia, na qual foram eleitos os renovados órgãos desta mesma estrutura partidária. O feirense Job Silva, depois de ter passado pela coordenação do núcleo de residência da JS de Santa Maria da Feira, foi recentemente eleito líder da JS Feira, sucedendo assim a Cristiano Marinheiro. Como Secretários Concelhios foram eleitos João Figueiredo, Bruno Cardoso, Catarina Costa, Diogo Rocha e Jéssica Sousa. Para a Mesa da Assembleia Concelhia foi eleito como presidente Jorge Vinagre. No que se refere aos representantes da JS na Comissão Política Concelhia do PS foram eleitos Jorge Vinagre, João Figueiredo, Catarina Costa, Paulo Almeida, Bruno Cardoso e Jéssica Sousa. O militante Socialista Paulo Almeida, o responsável pela criação do Núcleo de Residência da Capital Concelhia, regressa à Presidência do mesmo, após dois anos de trabalhos na Comissão Política Federativa do distrito de Aveiro.

