Margarida Gariso assume derrota, mas não desiste do seu projecto

Foi um resultado pesado para o PS nas eleições Autárquicas de 2017. Margarida Gariso confessou que ainda antes de conhecer os resultados finais felicitou o seu opositor, Emídio Sousa. A candidata do PS diz que agora é tempo de reflectir e de perceber o que falhou, mas uma certeza tem: valeu a vontade do povo. “Já tive oportunidade de parabenizar Emídio Sousa. Foi a vontade popular que decidiu e só tenho de respeitar essa vontade. Esta é a altura de saber olhar para a frente e na verdade nunca se trata de vencer ou perder, temos é de perceber o que é necessário para fazer um futuro melhor” – disse. Apesar de assumir a derrota, Margarida Gariso revela que tem vontade de continuar o seu projecto no Partido Socialista e quer “estudar” as possibilidades para ir ao encontro do eleitorado santamariano. “O que estes resultados reflectem, em termos de futuro, é que é necessário perceber o que fazer e de que outra forma poderemos fazer para que os feirenses confiem no nosso projecto” – assume.

