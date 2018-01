Mário Oliveira e Márcio Correia prontos para o duelo na Concelhia do PS

A Comissão Política Concelhia vai a votos no dia 19 de Janeiro, e o que se sabe, para já, é que a palavra de ordem no Partido Socialista no concelho é mudança. Mário Oliveira e Márcio Correia são os candidatos ao cargo de Henrique Ferreira e se um aposta na “mudança de paradigma”, outro defende que “é urgente mudar”.

Mário Oliveira vai apresentar-se oficialmente no dia 16 de Janeiro na Junta de Freguesia de Santa Maria da Feira. O candidato defende que “a expectativa inicial para as eleições é reforçar o PS, a troca de ideias positivas e que o partido saia mais reforçado do processo, independentemente de quem ganhe”.

