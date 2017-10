“Não encaro o resultado como uma derrota”

O Bloco de Esquerda conseguiu eleger um segundo representante na Assembleia Municipal e foi a quarta força política na corrida à Câmara Municipal. A representação foi igualmente aumentada na Assembleia de Freguesia de Canedo, onde se registou a eleição de mais um representante do BE. Luís sá considera que estes números “já são uma grande vitória”, numa abordagem a longo prazo que poderá passar por “um maior enraizamento nas freguesias”.

Com uma maior representatividade a nível de votos, o Bloco de Esquerda considera os resultados obtidos no acto eleitoral da noite passada como “positivos”. “Penso que estes resultados foram positivos. Ainda não temos a confirmação oficial, mas pelo que ouvimos na rádio, elegemos um segundo representante na Assembleia Municipal. Temos mais um representante na Assembleia de Freguesia de Canedo, por isso já é uma grande vitória. Em relação ao número de votos, também vimos os nossos números aumentarem no total. O Bloco está na luta e quer enraizar-se mais nas freguesias e ir mais longe, no futuro” – afirmou Luís Sá, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal.

