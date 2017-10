”Não estamos à espera dos números para continuarmos o nosso trabalho”

Com mais um eleito na Assembleia de Freguesia de Fiães, algo que já não acontecia há mais de 30 anos, a CDU manteve o número de representantes em freguesias como São Paio de Oleiros e Fornos. Filipe Moreira assegura que a postura de “combatividade” do partido se manterá, e Antero Resende abre portas a uma possível saída, para dar lugar aos mais jovens, que “não comunguem com esta ideologia de direita”.

A CDU viu concretizado o seu primeiro objectivo na entrada para as Eleições Autárquicas da noite passada: “a manutenção do número de eleitos, tanto na Assembleia Municipal, como nas restantes Assembleias de Freguesia” – afirmou Filipe Moreira, candidato à Assembleia Municipal. O segundo objectivo estava relacionado com o possível reforço dos valores verificados, já que, no acto eleitoral de 2013, o partido foi a terceira força mais votada para a Assembleia Municipal. Este reforço foi sentido, nomeadamente na Assembleia de Freguesia de Fiães, com a eleição de mais um representante, algo que já não acontecia há três décadas.

