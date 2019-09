“Os Verdes” realizam iniciativa pela defesa dos recursos hídricos

PEV denuncia “vários atentados” no concelho de Santa Maria da Feira

Na passada segunda-feira, dia 23 de Setembro, O Partido Ecológico “Os Verdes” (PEV) colocaram cartazes junto ao Rio Cáster, Rio Uíma e Ribeira de Rio Maior, alertando para “a reduzida biodiversidade, consequência da poluição com qual estes rios se têm confrontado” – anuncia o partido, em comunicado. Nos vários placares lê-se a mensagem “Rio Morto”.

Os Verdes têm intervindo, ao longo dos anos, no sentido de “preservar os recursos hídricos, nomeadamente no distrito de Aveiro, e em particular em Santa Maria da Feira, município que se confronta sucessivamente com vários atentados” – conclui o partido, em nota de imprensa.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.