PCP celebrou 97 anos com dezenas de militantes

No passado dia 24 de Março, o PCP celebrou 97 anos num jantar comemorativo em Fiães, contando com a presença de dezenas de simpatizantes e militantes. Para além dos dirigentes regionais e concelhios do partido, a iniciativa contou também com a presença de Tiago Vieira (membro do Comité Central) que, na sua intervenção, salientou a “necessidade de consolidar a influência do PCP no presente e no futuro”. O dirigente comunista colocou ainda ênfase na “necessidade do partido crescer mais”, através de “mais recrutamentos, trazendo mais homens, mulheres e jovens” à luz dos ideais do PCP.

