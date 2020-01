PCP promove debate público centrado na mobilidade concelhia

A 1 de Fevereiro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia da Feira

A comissão concelhia do PCP de Santa Maria da Feira levará a cabo um debate público em torno da acessibilidade e mobilidade concelhias, marcado para o dia 1 de Fevereiro, pelas 15h00, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santa Maria da Feira. Como oradores, estarão Filipe Moreira, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, Antero Resende, membro do conselho nacional do partido ecologista “Os Verdes”, e ainda José Pedro Rodrigues, vereador da CDU da Mobilidade, Transportes e Proteção Civil na Câmara Municipal de Matosinhos.

