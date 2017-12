Pelouro de Administração e Finanças da Câmara Municipal obtém certificação de qualidade

O Pelouro de Administração e Finanças da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira é o terceiro serviço municipal a obter Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, depois da Biblioteca Municipal, em 2006, e do Pelouro do Planeamento e Urbanismo, em 2009. Esta certificação tem como âmbito o Departamento Administrativo e Financeiro, a Divisão de Sistemas de Informação e o Centro de Informação Autárquico ao Consumidor.

A cerimónia de entrega do certificado realizou-se no dia 28 de novembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal, na presença de todos os funcionários municipais afetos aos serviços certificados, que viram reconhecido o seu trabalho pela entidade certificadora –APCER, representada na sessão por António Pêgo.

Leia mais na edição impressa do Jornal N