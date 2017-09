População do Vale quer independência e vai boicotar as eleições

A população da freguesia de Santa Maria do Vale sente-se “abandonada” e vai mostrar nas eleições que não quer pertencer à União de freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior. A iniciativa é de um grupo de cidadãos que promete mobilizar toda a freguesia para não ir votar nas eleições de 1 de Outubro.

No dia 21 de Setembro a população de Santa Maria do Vale “acordou” com três faixas a apelar à população para não ir votar em protesto contra a anexação do Vale à União de freguesias de Canedo, Vila Maior e Vale. Nesse mesmo dia às 18h00, vários populares estiveram presentes no centro da freguesia, em frente à Igreja, para se organizar um protesto no dia das eleições. “Quero deixar uma coisa bem clara, este é um grupo independente de qualquer partido, somos um grupo de pessoas que toda a gente sabe quem são, da extrema direita à extrema esquerda, quero deixar isso bem claro, isto não tem nada que ver com politica. Não queremos essa confusão. Tenho todo o respeito por Canedo, até porque sou membro da assembleia de Canedo, Vale e Vila Maior, até a tomada de posse. Fui sempre bem recebido, e estimo-os, nós não estamos nem contra o povo de Canedo, nem contra a administração, estamos contra o sistema” – afirma Amílcar Sá.

Fausto Sá comunga da mesma opinião. “Esta é a única forma que temos de protestar contra o que foi feito na altura da união das freguesias. Houve muitos atropelos ao Vale, hoje também estou a protestar pela mesma razão, e a dar a cara. Não era muito transparente perante o povo do Vale se hoje não estivesse aqui, porque já o defendi no momento das últimas eleições, e aliás foi a razão pela qual me demiti da Assembleia na altura” – explica. “Fizemos uma reunião com o povo da freguesia que não queria outra união senão S. Vicente de Louredo, e hipoteticamente Romariz. No entanto, colocaram-nos no outro lado” – lembra Fausto Sá.

