Proposta do CDS para Arrifana aprovada por unanimidade

Transformação da Escola da Carvalhosa na Casa das Associações em debate

No passado dia 30 de Setembro, em contexto de Assembleia de Freguesia no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Arrifana, o membro do CDS, António Santos, apresentou uma proposta que visa a transformação da Escola da Carvalhosa na Casa das Associações. A medida acabaria por ser aprovada por unanimidade. “Há muito, que o CDS se debate pela concretização desse projeto, tendo feito já várias diligências, junto do executivo de junta como dos vereadores da Câmara Municipal.



Uma vez que a proposta do CDS, foi aprovada por unanimidade, a bancada do CDS espera que o executivo consiga interceder junto do Município, para que a sua concretização seja uma realidade a curto prazo.

