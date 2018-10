PS Argoncilhe denuncia “ilegalidades” do Executivo

Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Argoncilhe tencionam avançar com uma queixa no Tribunal de Contas contra o executivo liderado por Manuel Santos. Segundo o partido, em causa estão as afirmações proferidas pelo presidente da Junta de Freguesia em contexto de Assembleia, no passado dia 28 de Junho, alegando que “a Junta de Freguesia comete irregularidades, não só neste mandato, bem como em anteriores” – lê-se em nota de imprensa. As “irregularidades” em questão prendem-se com a realização de pagamentos mensais a prestadores de serviços, sem o respectivo documento legal emitido pelo prestador (fatura ou fatura-recibo).

