PS Fiães pede “responsabilidades políticas” ao Executivo

Em causa está adjudicação de placas de cortesia em redor da empresa ALPI

No passado dia 30 de Setembro, realizou-se uma Assembleia de Freguesia em Fiães e, durante a sessão, os temas trazidos à discussão pelo Partido Socialista terão feito “aquecer os ânimos”, centrando a atenção do Executivo e do público para tópicos como “a requalificação do centro da freguesia” ou “as obras do pavilhão da Casa do Povo” – indicam os socialistas, em nota de imprensa. Os assuntos de ordem ambiental e de segurança rodoviária trazidos para cima da mesa pelos eleitos Manuel Santos e Ivo Gomes terão causado “desassossego” no Executivo fianense. “O constante depósito de lixo na zona de Fiães na Feira dos Dez não tem solução por parte do executivo estando a defender a remoção do ecoponto existente na tentativa de extinguir os cenários habituais que por lá se assiste e confirmou-se a informação de que o enterro de alimentos e outros resíduos originou 2 processos de contraordenação à junta de freguesia” – lê-se, em comunicado.

Já na temática da segurança, foi apontada a “ausente ou debilitada” sinalização existente na freguesia, “desgastada pelo temporal e ausente manutenção”, assunto com o qual o presidente da Junta de Freguesia, Valdemar Ribeiro, terá “concordado”, apontando a “recente pintura das passadeiras da Feira dos Dez”, sendo alertado por Manuel Santos de que as passadeiras mencionadas se encontram na cidade de Lourosa.

