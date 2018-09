Reunião de Câmara: Taxa de IMI centrada nos 0,375%

Na passada segunda-feira, 10 de Setembro, o executivo municipal camarário voltou a juntar-se, em contexto de Reunião de Câmara. A discussão centrou-se em torno dos valores do IMI, derrama e IRS a cobrar pelo município feirense, chegando também aos espectros da cultura, com a definição de conteúdos programáticos do Plano de Apoio a Projetos Culturais (PAPC), a aprovação de um voto de louvor ao Museu de Santa Maria de Lamas, e também à educação, na semana em que arrancou o ano letivo nos estabelecimentos de ensino fogaceiros.´

Voto de Congratulação para Museu de Santa Maria de Lamas

O pontapé de saída da Reunião foi dado por Gil Ferreira, vereador da Cultura. Na sua intervenção, o responsável político mencionou o I Encontro do Cancioneiro Galaico-Português, dentro da iniciativa “Em.Com.Tradições”, sublinhando a “importante marca cultural” que o evento representará para o município. Gil Ferreira mencionou ainda a recente integração do Museu de Santa Maria de Lamas (MSML) na Rede Portuguesa de Museus, propondo um voto de congratulação à instituição. “O Museu da Cortiça ultrapassou todos os indicadores necessários à sua credenciação. Com uma arquitetura singular e uma coleção notável de Arte Sacra, conquistou a sua integração na Rede Portuguesa de Museus e proponho, por isso, o envio de um voto de congratulação, pelos muitos esforços efetuados pela equipa responsável” – enunciou o vereador. O Partido Socialista acompanhou a intenção da vereação permanente.

