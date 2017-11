Reforço do apoio à participação desportiva dos cidadãos com deficiência ou incapacidade

Será triplicado o montante orçamental conferido à participação desportiva dos cidadãos com deficiência ou incapacidade, estando previstos seis mil euros para a promoção de modalidades nos vários clubes ou associações do concelho. Lia Ferreira, vereadora pelo PS, considerou a ideia “muito positiva por parte da Câmara Municipal”, alegando também que, embora as iniciativas tenham aumentado, deveria ser feito “mais esforço para o aumento das modalidades”. Já Cristina Tenreiro, vereadora da educação e desporto, reforçou a fase inicial que o processo vive, salientando a importância do “incentivo à prática” para que, numa segunda fase, se passe à criação de mais modalidades. “Fomos pioneiros a lançar este programa. Quase todos os nossos clubes estão virados para a competição, e trabalhamos no desenvolvimento das mentalidades nesse sentido: fazer do desporto mais do que uma competição” – afirmou Emídio Sousa.