Renovação anunciada na comissão política do PS-Feira

Novas eleições internas deverão decorrer em fevereiro. Grupo socialista pretende “inovar” e “romper o ciclo que colocou o PS fechado sobre si mesmo”

A comissão política concelhia do Partido Socialista anunciou que a primeira metade de 2020 será marcada pela realização de eleições internas no partido. Embora não esteja fechado o calendário eleitoral, prevê-se que em fevereiro seja realizado o ato que elegerá a próxima comissão política concelhia do PS, a qual antecede as eleições autárquicas de 2021.

Nesse sentido, um conjunto de militantes e personalidades de diversas secções e freguesias tem “partilhado ideias” e a necessidade de proporcionar um “renovado rumo” para o Partido Socialista em Santa Maria da Feira. Este será “um projeto coletivo, distante das lógicas aparelhísticas, que assuma o partido como uma verdadeira alternativa para a liderança da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia”, referem em comunicado.

