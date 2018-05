Reunião de Câmara: 37 mil euros para Agrupamentos Escolares

Na passada segunda-feira, o executivo camarário votou e aprovou por maioria, em Reunião de Câmara, os critérios e a transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas do Concelho, no valor total de 37 350 mil euros. Este montante destina-se a comparticipar as despesas respeitantes às comunicações telefónicas, aquecimento, bibliotecas escolares, material didático e de desgaste das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância da rede-pública, incorporado no período compreendido entre Janeiro e Junho do ano lectivo 2017/2018.

A deliberação foi votada favoravelmente pela vereação permanente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, e recebeu o “não” da bancada socialista. A oposição justifica a sua votação “não pelo teor da proposta apresentada”, mas sim pela “falta de rigor”. “Os Vereadores do Partido Socialista, entenderam votar contra esta proposta, não pelo teor e destinatários da proposta apresentada, mas sim, pela falta de rigor, que é apanágio deste executivo camarário de colocar em agenda, reiteradamente, propostas de comparticipação/apoio nos finais do período e não nos inícios a que se referem essas mesmas comparticipações/apoios” – lê-se em declaração de voto.

