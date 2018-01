Reunião de Câmara: Atenções viradas para a capital da Cultura e para os Correios

A última Reunião de Câmara, realizada na passada segunda-feira, 15 de Janeiro, teve como temas centrais a programação cultural apresentada, no âmbito da Capital da Cultura do Eixo-Atlântico para 2018. Os socialistas apelarem à “inclusão de mais freguesias e entidades concelhias” nos eventos, debruçados sobre o mote de “cultura para todos”, referindo ainda os acessos ao Castelo de Santa Maria da Feira e a adaptação da programação a públicos com deficiência como “um trabalho central” deste mandato. O caso do encerramento do posto dos CTT em território brandoense também foi alvo de menção, com o vice-presidente da Câmara Municipal, José Manuel Oliveira, a assegurar que defende a “manutenção dos serviços”, depois de dizer que também ele se teria “juntado à população de Paços de Brandão nos protestos” do passado dia 11 de Janeiro, em frente ao posto que agora encerra as portas.

