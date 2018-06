Reunião de Câmara: Votos de louvor para feitos concelhios

Cristina Tenreiro, vereadora do Pelouro de Educação, Desporto e Juventude aproveitou o período temporal antes da Ordem do Dia para pedir ao executivo votos de parabenização para alguns clubes desportivos do concelho, pelos feitos ocorridos na época que findou. A título de exemplo, Cristina Tenreiro referiu Edgar Pinto – ciclista feirense, a Academia AAA José Moreira no voleibol, o Clube Desportivo Feirense, o Argoncilhe, o Canedo, o Clube futebol de Lamas Hóquei e o Paços de Brandão (Juniores).

Também no mesmo período Gil Ferreira, vereador do pelouro de Cultura, Turismo, Biblioteca e Museus pediu a atribuição de um voto de Louvor à jovem Gabriela Correia, aluna da Academia de Música de Paços de Brandão que obteve o 1º prémio na 3ª categoria do concurso North International Music Competition em violino. “É bom ser premiado num concurso desta natureza que está aberto a jovens de todo o mundo. Assim, proponho que seja enviado um voto de louvor à jovem Gabriela Correia por este prémio meritório”, disse o vereador.

Já o seu colega da oposição, Délio Carquejo, aproveitou, na sua intervenção, para parabenizar Gil Ferreira “por um bem sucedido Imaginarius”.

