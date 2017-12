Socialistas apresentam propostas para o Orçamento

Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista apresentaram as suas propostas para as Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal de Santa Maria da Feira.

Os socialistas defendem a transparência e governo de proximidade com a criação do Orçamento Participativo Municipal a realização de reuniões de Câmara em todas as freguesias do concelho e a instalação de Postos de Atendimento ao Cidadão nas juntas de freguesia bem como a publicação na página electrónica da Câmara a informação relativa a peças concursais, a informação relativa a protocolos e deliberações atinentes a subsídios atribuídos, a informação relativa a concessões promovidas pelo Câmara, a informação relativa a entidades que foram isentas de pagamento de taxas municipais.

