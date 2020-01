Susana Correia apela à requalificação da urgência de Santa Maria da Feira

Deputada feirense questiona Ministra da Saúde

A Deputada do Partido Socialista eleito pelo círculo de Aveiro, Susana Correia, questionou a Ministra da Saúde, Marta Temido, sobre o “importante” investimento para o distrito de Aveiro, concretamente no Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga, no âmbito da audição da governante no debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2020. Susana Correia questionou a governante sobre a previsão de investimento na requalificação e beneficiação do serviço de urgência da unidade de Santa Maria da Feira daquele centro hospitalar, o Hospital de São Sebastião.

Susana Correia reforçou a importância da concretização daquela obra para a melhoria da qualidade da prestação dos serviços de saúde na região que aquele centro hospitalar serve, certa de que a prioridade dada ao Serviço Nacional de Saúde pelo Orçamento de Estado para 2020 deve refletir-se também na realização deste investimento.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.