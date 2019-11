Susana Correia integra-se nas Comissões do Parlamento

Deputada socialista de Santa Maria da Feira irá fazer parte das Comissões dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Assuntos Europeus e da Comissão de Saúde

Susana Correira, deputada do PS de Santa Maria da Feira, irá integrar as Comissões dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Assuntos Europeus e ainda a Comissão de Saúde. Em declarações à Rádio Clube da Feira, a deputada socialista afirmou sentir-se “lisonjeada” sobretudo pela Comissão de Saúde, área na qual acumula 20 anos de experiência no Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga (CHEDV).

“Nesta Comissão [da Saúde] acredito que haja um trabalho acrescido por tudo o que tem sido notícia e por tudo que o Serviço Nacional de Saúde está a passar. Já tive uma primeira reunião com a Comissão para perceber as pessoas que a integram e do que percebi, há muito trabalho pela frente – tanto de fiscalização como a nível de propostas para o Governo e Assembleia da República”, referiu a deputada socialista, Susana Correia.

