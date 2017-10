Rui Tavares faz um balanço positivo da noite eleitoral, sublinhando a presença do partido nas assembleias de freguesia, com “11 eleitos pelo menos, contra os 8 anteriores, atingindo cerca de 6,3%, é um acréscimo considerável”, disse. “Nas assembleias de freguesia, tivemos muitos eleitos e somos a terceira força política do concelho. A grande surpresa da noite foi conseguir um eleito em Arrifana, que retira a maioria ao PSD” – adianta. Sobre os resultados para a Câmara Municipal e Assembleia Municipal, esta foi uma noite de nervos para o CDS, a disputar o lugar de terceira força política no concelho com o Bloco de Esquerda.

Leia mais na edição impressa do Jornal N