“Todos unidos em torno de Rui Rio”

A concelhia do PSD de Santa Maria da Feira está desde o dia 26 de Março nas mãos de Emídio Sousa. O autarca explicou ao Jornal N quais as grandes linhas da sua liderança e assume a sua posição nacional no partido. Garante que Santa Maria da Feira está com Rui Rio e que Salvador Malheiro tem no presidente da Câmara da Feira um aliado. A partir de agora, Emídio Sousa quer o PSD “unido” e a trabalhar na “oposição” ao Governo socialista.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.