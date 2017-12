O que vai mudar em Santa Maria da Feira no próximo ano

Emídio Sousa já anunciou algumas das medidas propostas para o Orçamento

e Plano de 2018 numa conferência de imprensa, no dia 13 de Dezembro.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira revelou que o orçamento global para 2018 é de 66 milhões de euros e explica que as “linhas estratégicas, têm uma visão de quatro anos, sendo que muito do que se vai fazer é resultado da continuidade” do último mandato. Até porque, lembrou o presidente, “os resultados foram bem acolhidos e aceites, uma vez que nos deram a vitória de 51 por cento nas eleições, sinal que devemos manter o rumo, estratégias e apostas no desenvolvimento económico e emprego” – disse.

