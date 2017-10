São quatro os vereadores que abandonaram a função no dia 14 de Outubro. Todos eleitos pelo Partido Socialista, Eduardo Cavaco e Isabel Machado, como independentes, e Mário Oliveira e Susana Correia como militantes do Partido. Os vereadores despedem-se com um balanço do que foi a sua vereação e alguns recados para o futuro.

