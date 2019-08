Visita à Viagem Medieval com “recomendações” do CDS-Feira

CDS-Feira aponta recomendações como a instalação elétrica que “continua a ser um dos principais focos de insegurança e de más práticas ambientais”

O CDS de Santa Maria da Feira convidou todos os vereadores da Câmara Municipal, com pelouro e sem pelouro, assim como todos os responsáveis partidários pelas diferentes bancadas da Assembleia Municipal para uma visita às instalações da Viagem Medieval.

A visita realizada na passada segunda-feira, dia 29 de julho, procurou sensibilizar os responsáveis municipais para o cumprimento das condições de segurança e da salvaguarda ambiental das infraestruturas de suporte à Viagem Medieval. A visita contou com a presença do vereador do Pelouro da Cultura, Gil Ferreira e do membro da comissão executiva da Viagem Medieval, Paulo Sérgio Pais, junto com a delegação do CDS encabeçada por Ângelo Santos, pelo que “puderam constatar que a recomendação do CDS apresentada na Assembleia Municipal, tinha fundamento”.

