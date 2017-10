Vitória esmagadora de Emídio Sousa

Foi em apoteose que Emídio Sousa foi recebido na sede de campanha do PSD depois da confirmação de uma das maiores vitórias de sempre do partido em Santa Maria da Feira. O presidente da Câmara não escondia a alegria e distribuía abraços pelos muitos apoiantes presentes.

Visivelmente bem-disposto, Emídio Sousa começou por agradecer a todos os presentes: “Esta é uma vitória da nossa equipa, mas muito mais do que desta equipa, deixem-me lembrar uma frase que já utilizei, somos uma equipa de 140 mil pessoas. Foi graças a vocês que a Feira nos reconheceu, vamos ter sete vereadores penso que isso só aconteceu uma vez, em condições excepcionais. Estamos em contra-ciclo com o que está a ocorrer no país e tivemos um dos melhores resultados, senão os melhores resultados de sempre, o que significa que os feirenses souberam reconhecer o nosso trabalho. A nível das freguesias, passamos de 15 para 17, é notável, temos 21 e neste momento o PSD aumentou significativamente as freguesias que lidera. É este o voto de confiança” – resumiu.

