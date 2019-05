“Pontes Entre Nós” da USF Famílias distinguida com prémio

O prémio atribuído ao projeto, “Pontes entre Nós”, em parceria com o Centro Social de Lourosa, tem como objetivo o apoio integrado no domicílio a pessoas com dependência e às suas famílias e cuidadores. A iniciativa, em vigor desde 2009, envolve uma equipa multidisciplinar de ambas as instituições constituídas por: médico e enfermeiro de família da USF Famílias, uma técnica de serviço social do Centro Social de Lourosa com o apoio de um psicólogo quando necessário, bem como um corpo de voluntariado constituído por nove voluntários recrutados na comunidade e formados pelos responsáveis do projeto. A entrega do prémio à equipa de saúde da USF Famílias foi realizada no passado dia 15 de maio, pela Direção Nacional da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) com a presença das autoridades locais e regionais de saúde e dos representantes da autarquia.

O “Pontes Entre Nós” envolve assim os recursos disponíveis na comunidade, nomeadamente o Centro Social de Lourosa, que colaboram na identificação dos utentes que poderão beneficiar desta intervenção.

