Práticas de inovação social discutidas em encontro

No Museu Convento dos Lóios

Inserido no projeto Hub de Inovação Social, da Área Metropolitana do Porto, a cidade de Santa Maria da Feira recebeu um encontro de duas dezenas de participantes que mapearam boas práticas de inovação social e fizeram a auscultação dos principais desafios estratégicos ao nível da AMP.

O Museu Convento dos Lóios acolheu, no dia 2 de dezembro, um encontro dinamizado pelo IES – Social Business School, que contou com cerca de duas dezenas de participantes de diversas áreas de intervenção e setores de atividade que aceitaram o desafio de contribuir com o seu conhecimento para mapear boas práticas de inovação social e auscultar os principais desafios estratégicos do Município feirense e da Área Metropolitana do Porto (AMP).

