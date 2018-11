Projeto “Casa em todo o lado”

Um jovem de Argoncilhe e dois amigos partiram numa viagem inédita de catorze dias, de Faro a Chaves, pela EN2, sem casa e com o objetivo de testar a hospitalidade dos portugueses para com eles mesmos. Miguel Mota, residente em Argoncilhe, Miguel Morais, de Vila Real de Santo António, e Vítor Escribano, de São Paulo, Brasil, fizeram Portugal de lés-a-lés através da Estrada Nacional 2, num projeto a que deram o nome de “Casa em Todo o Lado”, com a mira posta nas gentes do interior. A aventura já terminou, e ponto alto são as pessoas com quem se cruzaram, contam.

O projeto que levámos a cabo, pela força de ser feito dentro do nosso território, pôs ainda mais em evidência as nossas origens. Exceção feita, é claro, ao “brazuca” que levámos no carro, que foi crédulo o suficiente para confiar num povo que, por muito chegado que lhe seja, não é o dele.

