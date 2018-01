Caretos de Podence são convidados especiais em São João da Madeira

Os famosos personagens mascarados da aldeia de Podence, em Macedo de Cavaleiros, juntam-se ao Carnaval das Escolas de S. João da Madeira, que percorre ruas e avenidas da cidade no dia de Fevereiro, com início às 10h00. Os Caretos estreiam-se, assim, no corso sanjoanense, que conta com cerca de 1600 inscritos. Em comunicado, a Câmara Municipal anuncia que da 37.ª edição do cortejo de carnaval fazem parte os seguintes grupos: Fanfarra dos Bombeiros Voluntários e Infantes da corporação; Majoretes da Escola Secundária João da Silva Correia; Universidade Sénior; Lar e Centro de Dia S. Manuel; Creche Alberto M. Pacheco; ATL Artes e Traquinices; Abrigo Infantil das Laranjeiras; Centro Infantil; EB 2/3; Escola Oliveira Júnior e Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite. O desfile culmina na Praça Luís Ribeiro, onde estará definido um recinto para as escolas executarem uma coreografia especial para o público presente.