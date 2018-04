Concerto encerrou o maior concurso de instrumentos de sopro do país

A 13ª edição do Concurso Internacional de Instrumentos de Sopro “Terras de La Salette”, encerrou em Oliveira de Azeméis com o habitual concerto de laureados. No encerramento do evento, o presidente da autarquia, Joaquim Jorge, considerou o concurso a melhor forma de “reconhecermos o trabalho que se faz na formação musical no concelho”. O Concurso Internacional decorreu no início deste mês com a participação de quase três centenas e meia de músicos, na maioria portugueses. Do estrangeiro, o concurso registou a presença de músicos da Rússia, Espanha, Itália e Reino Unido.