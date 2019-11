Corticeira Amorim e Quercus plantam 2 mil sobreiros

Iniciativa voluntária de reflorestação terá decorrido em Alcácer do Sal, no passado sábado

A Corticeira Amorim e a Quercus voltaram ao Alentejo para a plantação de dois mil sobreiros. A iniciativa terá sido realizada na Herdade Castelo de Arez, em Alcácer do Sal, no passado sábado, dia 23 de novembro, e teria já garantida a presença de 100 voluntários da empresa liderada por António Rios Amorim.

Segundo o jornal diário digital, Dinheiro Vivo, desde 2011 que os voluntários da Corticeira Amorim colaboram nesta iniciativa associada ao Green Cork, da Quercus, que contribuiu já para a plantação de mais de 20.000 árvores autóctones, com especial preponderância de sobreiros. A Corticeira Amorim é parceira do projeto desde a sua génese, através do programa de reciclagem de rolhas Green Cork, que reverte para o financiamento da preservação da floresta autóctone nacional, informa a mesma fonte.

