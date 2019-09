Corticeira Amorim, Missão Continente e Quercus unidos por iniciativa ambiental

Medida pretende “recordar os portugueses” sobre a importância da reciclagem de cortiça e as vantagens ambientais dos produtos

Com o objetivo de incentivar a reciclagem da cortiça e contribuir para a reflorestação em Portugal, a Missão Continente, em parceria com a Quercus e a Corticeira Amorim iniciou a distribuição pelos clientes das lojas Continente, a partir de 16 de setembro, um total de 500.000 “rolhinhas”.

Os “rolhinhas” são pequenos depósitos de rolhas que poderão ser levados para casa e onde as famílias podem ir juntando as suas rolhas de cortiça, até ao momento de despejá-las nos recipientes próprios já existentes nas lojas Continente (junto ao balcão de serviço de apoio ao cliente).

Esta campanha de sensibilização acontece no âmbito do Green Cork – um projeto criado em 2008 pela Quercus em parceria com a Missão Continente e a Corticeira Amorim – que já permitiu a recolha de cerca de 84 milhões de rolhas, e que pretende recordar os portugueses sobre a importância da reciclagem de cortiça e sensibilizar a opinião pública para as vantagens ambientais dos produtos de cortiça, enquanto suporte de um ecossistema com caraterísticas únicas.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.