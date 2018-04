“Histórias de Violência”: nova exposição de Arte Bruta

O Núcleo de Arte da Oliva, em S. João da Madeira, inaugura no dia 14 de Abril, a exposição “Histórias de Violência”, que lança um novo olhar sobre a colecção Treger/Saint Silvestre, em diálogo com obras de outros acervos. Esta mostra de mais de 50 artistas de Arte Bruta tem curadoria do actor e coreógrafo italo-argentino Gustavo Giacosa. Para lá dos dois extraordinários acervos em depósito – aquele em que se baseia a exposição “Histórias de Violência” e a colecção de arte contemporânea “Norlinda e José Lima” –, o Núcleo de Arte da Oliva distingue-se também pela sua dimensão e qualidade.