Islandesas Amiina no Auditório de Espinho

O Auditório de Espinho anunciou as suas três propostas para o mês de Fevereiro. No dia 9, a Orquestra Clássica de Espinho, sob direcção do maestro Pedro Neves, apresenta-se com o oboísta Pedro Ribeiro numa noite em que serão interpretadas obras de Richard Strauss e Dvorák. No dia 16 de Fevereiro as islandesas Amiina apresentam em Espinho o Filme-Concerto “Fantômas”. No dia 24, a companhia Seiva Trupe Teatro Vivo apresenta “O Senhor Ibrahim e as Flores do Alcorão”, de Eric-Emmanuel Schmitt, a história da relação entre um jovem judeu e um velho merceeiro árabe.