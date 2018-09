Moda, lifestyle e bem-estar na 8ª Avenida

É já amanhã que o Shopping 8ª Avenida em São João da Madeira oferece a todos os seus visitantes um workshop dedicado à moda, lifestyle e bem-estar. Às 11h00 na Praça Central, a atriz e bloguer Vanessa Martins vai desvendar as melhores sugestões e conselhos para que todos os participantes se sintam preparados no início da nova estação.Durante cerca de uma hora, Vanessa Martins irá abordar vários temas do mundo da moda, lifestyle e bem-estar e surpreender todos os visitantes com as mais recentes tendências para que possam estar preparados para todas as situações.

Vanessa Martins, que iniciou a sua carreira como atriz na série juvenil “Morangos com Açúcar”, já realizou vários trabalhos em televisão e entrou no mundo da moda ao criar o seu blogue “Frederica”, onde partilha artigos de opinião e conselhos sobre moda, produtos de beleza, e muitas outras temáticas ligadas ao mundo do lifestyle. A entrada é livre e sem necessidade de inscrição.