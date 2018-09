“NHOM NHOM” com Joana Barrios no 8ª Avenida

O que fazer na hora das refeições para que os seus filhos comam um pouco de tudo? Nem sempre é fácil responder a esta pergunta, mas o 8ª Avenida vai ajudá-lo nesta tarefa!

Dia 22 de setembro às 11h00, a Praça Central do 8ª Avenida vai-se encher de cheiros e sabores para os mais pequenos. Para além da apresentação do livro de receitas divertidas para crianças “NHOM NHOM: Comida para crianças que todos vão querer comer”, a bloguer Joana Barrios irá ainda presentear todos os visitantes do Centro com uma sessão gratuita de showcooking, com entrada livre e reservada aos lugares existentes. No mesmo dia, às 12h00 na Bertrand haverá uma sessãod e autógrafos com a autora Joana Barrios.

Inspirada nos pratos que faz para os filhos Mercedes e Álvaro, Joana Barrios vai preparar e sugerir comida saborosa e saudável para que todos os participantes alarguem o seu leque de opções. Esta iniciativa terá como base o seu livro “NHOM NHOM: Comida para crianças que todos vão querer comer”, nomeado para o Gourmand World Cookbook. Depois de participarem neste momento saboroso e divertido, vai ser mais simples para todos os visitantes preparar as refeições para as crianças e envolve-las, levando-as a provar e comer um pouco de tudo.

Dia 22 de setembro às 11h00 na Praça Central, o 8ª Avenida oferece uma manhã cheia de cores e sabores, gratuita e com entrada livre, fazendo miúdos e graúdos ficar com “água na boca” com o showcooking de Joana Barrios.