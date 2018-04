S. João da Madeira vai ter espaço Empresa

O Presidente da Câmara de S. João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira,assinou, esta segunda-feira, um protocolo com o IAPMEI, AICEP e Agência de Modernização Administrativa (AMA) para a implementação no município sanjoanense do Espaço Empresa.

Duas funcionárias da autarquia de S. João da Madeira já receberam formação específica neste âmbito e estão a ser ultimados os preparativos para a abertura ao público deste serviço, que vai ser disponibilizado na Oliva Creative Factory.

Além de S. João da Madeira, outras 20 autarquias participaram na cerimónia, que decorreu nas Caldas da Rainha e que contou com as presenças da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e da Secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann.

O projeto Espaço Empresa, uma iniciativa liderada pelo IAPMEI, tem como objetivo a criação uma rede de pontos únicos de atendimento às empresas, com serviços disponibilizados pela Administração Central e Local.

Trata-se de um balcão de atendimento integrado, destinado aos empresários que desejem realizar serviços e obter informações inerentes ao exercício de uma atividade económica e ao ciclo de vida da sua empresa.